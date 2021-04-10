Дерзкое убийство журналиста в Афинах: правительство обещает быстрое расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. После убийства в Греции известного журналиста прямо на улице правительство страны пообещало, что преступление быстро раскроют. Об этом в субботу, 10 апреля, заявил министр защиты граждан Михилис Хризохоидис в эфире местного телевидения, пишет УНН со ссылкой на DW.
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“Греческая полиция очень быстро найдет виновных и доставит их в органы юстиции”, — заявил министр.
По его словам, перед этим он встретился с премьером страны Кириакис Мицотакиса, который требовал скорейшего расследования преступления.
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Убийство известного журналиста
Накануне двое неизвестных убили одного из самых известных блоггеров страны, 52-летнего журналиста Йоргоса Караиваза, который специализировался на уголовных темам. Убийство было совершено в одном из пригородов Афин перед домом журналиста. Злоумышленники скрылись на мотоцикле, сообщают греческие СМИ со ссылкой на очевидцев.
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О возможных мотивах преступления пока неизвестно. Впрочем, коллеги жертвы и СМИ исходят из того, что наемные убийцы выполняли заказ представителей криминального мира, фигурировавших в материалах Караиваза.
Реакция ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен осудила убийство журналиста как “жалкий, трусливый поступок”. По ее словам, Европа исповедует принципы свободы. “И свобода прессы, возможно, самая святая из всех. Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу в безопасности”, — подчеркнула глава Еврокомиссии в соцсети Twitter, выразив надежду, что убийцы вскоре предстанут перед судом.