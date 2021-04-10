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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189206 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273522 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316589 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157438 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Дерзкое убийство журналиста в Афинах: правительство обещает быстрое расследование

Дерзкое убийство журналиста в Афинах: правительство обещает быстрое расследование

Киев  •  УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. После убийства в Греции известного журналиста прямо на улице правительство страны пообещало, что преступление быстро раскроют. Об этом в субботу, 10 апреля, заявил министр защиты граждан Михилис Хризохоидис в эфире местного телевидения, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

“Греческая полиция очень быстро найдет виновных и доставит их в органы юстиции”, — заявил министр.

По его словам, перед этим он встретился с премьером страны Кириакис Мицотакиса, который требовал скорейшего расследования преступления.

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Убийство известного журналиста

Накануне двое неизвестных убили одного из самых известных блоггеров страны, 52-летнего журналиста Йоргоса Караиваза, который специализировался на уголовных темам. Убийство было совершено в одном из пригородов Афин перед домом журналиста. Злоумышленники скрылись на мотоцикле, сообщают греческие СМИ со ссылкой на очевидцев.

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О возможных мотивах преступления пока неизвестно. Впрочем, коллеги жертвы и СМИ исходят из того, что наемные убийцы выполняли заказ представителей криминального мира, фигурировавших в материалах Караиваза.

Реакция ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен осудила убийство журналиста как “жалкий, трусливый поступок”. По ее словам, Европа исповедует принципы свободы. “И свобода прессы, возможно, самая святая из всех. Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу в безопасности”, — подчеркнула глава Еврокомиссии в соцсети Twitter, выразив надежду, что убийцы вскоре предстанут перед судом.

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