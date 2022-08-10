ЗСУ знищили 35 російських окупантів

Деталі

За результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі і ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 і 1 командно-штабна машина.

Також знищено склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

Доповнення

В Берисловському районі ворог намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Черговий безпілотник "Орлан-10" був знищений зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ.