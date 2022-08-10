Російські десантники намагались провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Намагаючись повернути втрачене положення ворог спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Ситуація в нашій операційній зоні залишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає", - йдеться в повідомленні.
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Намагаючись повернути втрачене положення спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив.
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