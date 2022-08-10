Российские десантники пытались провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Пытаясь вернуть утраченное положение враг попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Удачи не имел, отступил. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Ситуация в нашей операционной зоне остается напряженной и сложной, но ее развитие под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет", - говорится в сообщении.
Детали
Пытаясь вернуть утраченное положение, попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Удачи не имел, отступил.
Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстрелян Криворожский район, близ Великой Костромки. Попадания по сельскохозяйственным площадям обошлось без человеческих потерь.
В течение дня врагом нанесено 2 ракетных и 3 авиационных удара по нашим подразделениям. 5 крылатых ракет типа “воздуха – воздух” выпущен по самолетам Воздушных сил, которые наносили удары по врагу. Потери нашей авиации не допущены.
В Берисловском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БпЛА. Очередной беспилотник "Орлан-10" был уничтожен зенитно-ракетным подразделением ВСУ.
Напомним
Наши защитники обезвредили разведывательные группы оккупантов в районах Великой Новоселки и Времовки.