ВСУ уничтожили 35 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинские защитники уничтожили 35 российских оккупантов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72, а также 1 командно-штабная машина. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
По результатам работы в течение боевого дня, в том числе и ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина.
Также уничтожен состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.
Дополнение
В Берисловском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БпЛА. Очередной беспилотник "Орлан-10" был уничтожен зенитно-ракетным подразделением ВСУ.