ВСУ уничтожили 35 российских оккупантов

Детали

По результатам работы в течение боевого дня, в том числе и ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина.

Также уничтожен состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

Дополнение

В Берисловском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БпЛА. Очередной беспилотник "Орлан-10" был уничтожен зенитно-ракетным подразделением ВСУ.