ЗСУ знищили 23 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українські військові знищили 23 окупантів, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у його складі та положенні не відбулося. Протягом дня за підтримки артилерій та авіації намагався провести штурмові дії для покращення свого тактичного положення в напрямку Новогригорівки та Білогірки. Не маючи успіху на суходолі, по позиціях наших підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіа-атак виявились безрезультатними.
Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, ворог вдарив "Ураганом" по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу "Піон" обстріляно Марганець. Без людських втрат.
Нашою авіацією уражено 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки.
Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 окупантів, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Нагадаємо
На Запорізькому напрямку українські військові знищили два безпілотники типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-земля" Х-59.