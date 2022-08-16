ВСУ уничтожили 23 российских оккупантов

Детали

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в его составе и положении не произошло. В течение дня при поддержке артиллерий и авиации пытался провести штурмовые действия для улучшения своего тактического положения в Новогригоровке и Белогорке. Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиа-атак оказались безрезультатными.

Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией поражены 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в районах Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 оккупантов, 152-х мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага – доразведываются.

Напомним

На Запорожском направлении украинские военные уничтожили два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационную ракету "воздух-земля" Х-59.