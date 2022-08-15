ЗСУ знищили два безпілотники та авіаційну ракету на Запоріжжі

Цитата

«Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-земля» Х-59. Усі цілі на Запорізькому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українські військові за суботу та неділю знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Додамо

Українські захисники ліквідували полковника вкс рф василя клещенка.