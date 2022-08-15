ВСУ уничтожили два беспилотника и авиационную ракету в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На Запорожском направлении украинские военные уничтожили два беспилотника типа «Орлан-10» и авиационную ракету «воздух-земля» Х-59. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
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«Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток, 15 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и авиационная ракета «воздух-земля» Х-59. Все цели на Запорожском направлении», - говорится в сообщении.
Дополнение
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