Українські військові ліквідували льотчика армії рф полковника Клещенка

Цитата

"Тіло найкращого вертольотчика вкс рф полковника Клещенка в уламках Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На сайті міністерства оборони рф зазначається, що Клещенко був заступником начальника 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації росії.

Ліквідований полковник рф також очолював парад вертольотів над Червоною площею 9 травня минулого року, про що свідчать відповідні публікації в російських пропагандистських ЗМІ.

Доповнення

ЗСУ ліквідували щонайменше 10 російських генералів.