Українські військові ліквідували льотчика армії рф полковника Клещенка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Українські захисники ліквідували полковника вкс рф Василя Клещенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.
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"Тіло найкращого вертольотчика вкс рф полковника Клещенка в уламках Ка-52", - йдеться в повідомленні.
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На сайті міністерства оборони рф зазначається, що Клещенко був заступником начальника 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації росії.
Ліквідований полковник рф також очолював парад вертольотів над Червоною площею 9 травня минулого року, про що свідчать відповідні публікації в російських пропагандистських ЗМІ.
Доповнення
ЗСУ ліквідували щонайменше 10 російських генералів.