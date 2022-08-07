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На війні в Україні ліквідували щонайменше 10 російських генералів – британська розвідка

На війні в Україні ліквідували щонайменше 10 російських генералів – британська розвідка

Київ • УНН

 • 212252 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. ЗСУ ліквідували щонайменше 10 російських генералів. Ще деяких командувачів армією рф було звільнено через погану ефективність на війні в Україні. Про це інформує УНН, посилаючись на дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

У розвідці припустили, що звільнили командувачів східного та західного військових округів рф. Серед них: 

• генерал-полковник олександр чайко – був звільнений з посади командувача східним військовим округом рф у травні;

• генерал-полковник олександр журавльов, який командує західним військовим округом з 2018 року – був відсутній на дні вмф росії у санкт-петербурзі 31 липня 2022 року. Ймовірно, його замінив генерал-лейтенант володимир кочетков;

• генерал олександр дворніков – був звільнений після того, як йому передали загальне командування операцією в Україні;

• генерал сергій суровікін – прийняв командування південним угрупуванням військ від генерала геннадія жидка.

У Міноборони Великої Британії зазначають, що наслідки від цих звільнень ускладнюються ще тим, що на війні в Україні загинуло щонайменше 10 російських генералів. Це сприяє тактичним і оперативним труднощам військ рф.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення росії українські військові знищили вже приблизно 42 200 окупантів.

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