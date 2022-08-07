Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 42 200 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 07.08 орієнтовно такі:

• особового складу – приблизно 42 200 (+300) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1805 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,

• артилерійських систем – 958 (+3) од

• РСЗВ – 260 (+0) од,

• засоби ППО – 132 (+5) од,

• літаків – 223 (+0) од,

• гелікоптерів – 191 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),

• крилаті ракети – 182 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од,

• спеціальна техніка – 86 (+1).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.

Нагадаємо

ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам'янського Донецької області.