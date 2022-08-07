Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 42 200 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 42 200 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 07.08 орієнтовно такі:
• особового складу – приблизно 42 200 (+300) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1805 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
• артилерійських систем – 958 (+3) од
• РСЗВ – 260 (+0) од,
• засоби ППО – 132 (+5) од,
• літаків – 223 (+0) од,
• гелікоптерів – 191 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
• крилаті ракети – 182 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од,
• спеціальна техніка – 86 (+1).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.
Нагадаємо
ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам'янського Донецької області.