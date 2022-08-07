Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42 200 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 07.08 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 42 200 (+300) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1805 (+3) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед,

• артиллерийских систем –958 (+3) ед

• РСЗВ –260(+0) ед,

• средства ПВО – 132 (+5) ед,

• самолетов – 223 (+0) ед,

• вертолетов – 191 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),

• крылатые ракеты – 182 (+0),

• корабли/катера – 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2978 (+8) ед,

• специальная техника –86 (+1).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком направлении.

Напомним

ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи Богородичного, Долины и Верхнекаменского Донецкой области.