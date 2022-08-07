Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42 200 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 42 200 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 07.08 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 42 200 (+300) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1805 (+3) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед,
• артиллерийских систем –958 (+3) ед
• РСЗВ –260(+0) ед,
• средства ПВО – 132 (+5) ед,
• самолетов – 223 (+0) ед,
• вертолетов – 191 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),
• крылатые ракеты – 182 (+0),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2978 (+8) ед,
• специальная техника –86 (+1).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком направлении.
Напомним
ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи Богородичного, Долины и Верхнекаменского Донецкой области.