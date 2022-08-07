ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Богородичного, Долини та Верхньокам'янського Донецької області, – Генштаб

Деталі

Сили оборони також успішно зупинили ворога та відкинули його назад на напрямках Володимирівка – Яківлівка, Покровське – Бахмут, Новолуганське – Зайцеве, Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски.

Нині продовжуються бойові дії в районі населених пунктів Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве.

Ворог завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БпЛА.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки Білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо

ЗСУ звільнили нові населені пункти в Херсонській та Миколаївській областях.