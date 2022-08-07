ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи Богородичного, Долины и Верхнекаменского Донецкой области, – Генштаб

Детали

Силы обороны также успешно остановили врага и отбросили его обратно на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Новолуганское – Зайцево, Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески.

Сейчас продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево.

Враг наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы российской федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

Напомним

ВСУ уволили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.