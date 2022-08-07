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14 марта, 19:57 • 102499 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117428 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107602 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138497 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138268 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113107 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106726 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92974 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111442 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136862 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи Богородичного, Долины и Верхнекаменского Донецкой области, – Генштаб

ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи Богородичного, Долины и Верхнекаменского Донецкой области, – Генштаб

Киев • УНН

 • 104903 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Генштаб в своем утреннем своде сообщил, что военнослужащие Украины отразили наступление оккупантов вблизи Богородичного, Долины и Верхнекаменского Донецкой области, пишет УНН.

Детали

Силы обороны также успешно остановили врага и отбросили его обратно на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Новолуганское – Зайцево, Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески.

Сейчас продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево.

Враг наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы российской федерации развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

Напомним

ВСУ уволили новые населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.

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