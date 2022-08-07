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На войне в Украине ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов – британская разведка

На войне в Украине ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов – британская разведка

Киев • УНН

 • 212240 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. ВСУ ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов. Еще некоторые командующие армией рф были уволены из-за плохой эффективности на войне в Украине. Об этом информирует УНН, ссылаясь на данные разведки Министерства обороны Великобритании.

Детали

В разведке предположили, что уволили командующих восточного и западного военных округов рф. Среди них:

• генерал-полковник александр чайко – был уволен с должности командующего восточным военным округом рф в мае;

• генерал-полковник александр журавлев, командующий западным военным округом с 2018 года – отсутствовал на дне вмф россии в санкт-петербурге 31 июля 2022 года. Вероятно, его заменил генерал-лейтенант владимир кочетков;

• генерал александр дворников – был уволен после того, как ему передали общее командование операцией в Украине;

• генерал сергей суровикин – принял командование южной группировкой войск от генерала геннадия жидко.

В Минобороны Британии отмечают, что последствия этих увольнений осложняются еще тем, что на войне в Украине погибло как минимум 10 российских генералов. Это способствует тактическим и оперативным трудностям войск рф.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россии украинские военные уничтожили уже примерно 42 200 оккупантов.

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