Украинские военные ликвидировали летчика армии рф полковника Клещенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинские защитники ликвидировали полковника вкс рф Василия Клещенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.
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"Тело лучшего вертолетчика вкс рф полковника Клещенко в обломках Ка-52", - говорится в сообщении.
Детали
На сайте министерства обороны рф отмечается, что Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации россии.
Ликвидированный полковник рф также возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие публикации в российских пропагандистских СМИ.
Дополнение
ВСУ ликвидировали не менее 10 российских генералов.