Украинские военные ликвидировали летчика армии рф полковника Клещенко

Цитата

"Тело лучшего вертолетчика вкс рф полковника Клещенко в обломках Ка-52", - говорится в сообщении.

Детали

На сайте министерства обороны рф отмечается, что Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации россии.

Ликвидированный полковник рф также возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие публикации в российских пропагандистских СМИ.

Дополнение

ВСУ ликвидировали не менее 10 российских генералов.