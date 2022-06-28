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ЗСУ змусили окупантів відійти від кількох населених пунктів на Харківщині. Ворог продовжує тероризувати схід країни – зведення Генштабу

ЗСУ змусили окупантів відійти від кількох населених пунктів на Харківщині. Ворог продовжує тероризувати схід країни – зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 188281 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Триває сто двадцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, ворог зосереджує свої атаки на сході країни. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється що на Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди.

Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова. Авіаудар із вертольотів Ка-52 зафіксовано неподалік села Явірське.

«Українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. Противник вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Кутузівки та Циркунів. На Слов’янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли», - сказано у зведенні.

Крім того, зазначають у Генштабі, артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.

«На Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки. Противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов», - зазначають в ГШ.

Згадно зі зведенням, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдав ракетно-авіаційного удару по району Шумів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське. Ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина. Авіаудари ворога зафіксовано поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.

«Сили оборони України вміло діють на полі бою та, виконуючи вогневі завдання, продовжують завдавати ворогу значних втрат. Триває тотальний спротив на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях», - наголошують у Генштабі.

Нагадаємо

Станом на сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація складна, але контрольована, вважає Головнокомандувач ЗСУ.

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