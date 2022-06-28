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росія за чотири дні випустила по Україні близько 130 ракет - Залужний поговорив з колегами з Британії та США

росія за чотири дні випустила по Україні близько 130 ракет - Залужний поговорив з колегами з Британії та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ніч на вівторок провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Про деталі розмови він повідомив у своєму Telegram-каналі, зокрема, і про ракетні удари рф, пише УНН.

Цитата

«Почав із того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу – 12», - зазначив Залужний.

Деталі

Він повідомив колег про прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці.

Також Головнокомандувач ЗСУ поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку.

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«Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована», - зазначив Залужний.

Він наголосив, що на українській землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової.

«Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни», - додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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