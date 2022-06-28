россия за четыре дня выпустила по Украине около 130 ракет - Залужный поговорил с коллегами из Британии и США

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ночь на вторник провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. О деталях разговора он сообщил в своем Telegram-канале, в частности, и о ракетных ударах рф, пишет УНН.

Цитата

«Начал с того, что противник демонстрирует большую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки – 12», - отметил Залужный.

Детали

Он сообщил коллегам о прицельном ракетном обстреле торгового центра в Кременчуге.

Также Главнокомандующий ВСУ проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.

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«Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населённого пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая», - отметил Залужный.

Он подчеркнул, что на украинской земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

«Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы можем это сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов. Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны», - добавил он.

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