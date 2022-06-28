ВСУ заставили оккупантов отойти от нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Враг продолжает терроризировать восток страны – сводка Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Продолжается сто двадцать пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг сосредотачивает свои атаки на востоке страны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается, что на Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Перемога, Яворское, Русская Лозовая, Циркуны, Чеполь, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное и Уды.
Также русские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское.
«Украинские воины отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгалевка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БпЛА вблизи Кутузовки и Циркунов. На Словянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли», – сказано в сводке.
Кроме того, отмечают в Генштабе, артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дибровное, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дибровное.
На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Совершал огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Маяков, Словянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаровки.
«На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчеяровки. Противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел», - отмечают в ГШ.
Согласно сводке, на Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Нанесли ракетно-авиационный удар по району Шумов.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Камянка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времовка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинка, Зализничное, Орехов, Камянское. Вертолетами Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.
На Южнобужском направлении враг продолжал обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Большая Костромка, Трудолюбовка, Широкое, Кобзарцы, Любомировка, Благодатное, Кульбакино, Шевченково, Посад-Покровское. Авиаудары врага зафиксированы вблизи Потемкиного, Великого Артакового и Александровки.
«Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и, выполняя огневые задачи, продолжают наносить врагу значительные потери. Идет тотальное сопротивление на временно занятых российскими оккупантами территориях», - отмечают в Генштабе.
Напомним
По состоянию на сегодняшний день район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация сложная, но контролируемая, считает Главнокомандующий ВСУ.