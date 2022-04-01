ЗСУ женуть росіян подалі від столиці, роблячи практично неможливим їх штурм Києва - Арестович

Цитата

“На Київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ і перекиданням їх, ймовірно, у зону ООС. Але йому не до кінця вдається отримати ті ділянки, які вони б хотіли отримати. Наші війська женуть їх, як і на північному заході, так і на північному сході, відсилаючи противника подалі від Києва, і роблячи практично неможливим їх штурм Києва”, – повідомив Арестович.

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Він зазначив, що окремі контратаки ЗСУ чинять на Харківському напрямку. Також продовжуються тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонському напрямку. Ситуація є оптимістичною для наших військ.

Також Арестович заявив, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію з оточенню нашого угрупування в зоні ООС. Поки окупанти завдають лише ракетних, артилерійських ударів, що може свідчити про його неповну готовність діяти на землі.

“Тож наш прогноз на теперішній день обережно оптимістичний, хоча там ще можуть бути важкі бої”, – додає радник керівника ОП.

Арестович також наголосив, що досі героїчно тримається Маріуполь. Він додав, що українське командування надає певної допомоги місту, про яку зарано казати.

Водночас, з його слів, противник продовжує здійснювати повітряні та ракетні удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і нашої воєнної промисловості. І продовжує нищити житлові квартали і в Харкові, і в Маріуполі, і в Чернігові – місто, яке супротивник намагається перетворити другий Маріуполь, вказав Арестович.

Доповнення

За інформацією Генштабу ЗСУ, воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.