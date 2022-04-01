ВСУ гонят россиян подальше от столицы, делая практически невозможным их штурм Киева - Арестович

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“На Киевском направлении противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск и переброской их, вероятно, в зону ООС. Но ему не до конца удается получить те участки, которые они бы хотели получить. Наши войска гонят их, как и на северо-западе, так и на северо-востоке, отправляя противника подальше от Киева, и делая практически невозможным их штурм Киева”, - сообщил Арестович.

Детали

Он отметил, что отдельные контратаки ВСУ делают на Харьковском направлении. Также продолжаются тактические действия наших войск против обороны противника на Херсонском направлении. Ситуация является оптимистичной для наших войск.

Также Арестович заявил, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока оккупанты наносят только ракетные, артиллерийские удары, что может свидетельствовать о его неполной готовности действовать на земле.

“Так что наш прогноз на нынешний день осторожно оптимистичен, хотя там еще могут быть тяжелые бои”, - добавляет советник руководителя ОП.

Арестович также подчеркнул, что до сих пор героически держится Мариуполь. Он добавил, что украинское командование оказывает определенную помощь городу, о которой рано говорить.

В то же время, по его словам, противник продолжает осуществлять воздушные и ракетные удары по нашим объектам критической инфраструктуры и нашей военной промышленности. И продолжает уничтожать жилые кварталы и в Харькове, и в Мариуполе, и в Чернигове - город, который противник пытается превратить во второй Мариуполь, указал Арестович.

Дополнение

По информации Генштаба ВСУ, воины Вооруженных Сил Украины возобновили контроль над частью населенных пунктов на Киевской и Черниговской областях.