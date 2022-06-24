ЗСУ відбили штурм рф в районі південної околиці Лисичанська – Генштаб

Цитата

“На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що окупанти завдали авіаційного удару в районі Лисичанська.

“Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька. Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що російські окупаційні війська ведуть наступальні дії, щоб спробувати оточити українські війська в районі Лисичанська та блокувати основні логістичні шляхи.

Додамо

Російські окупанти авіаударом пошкодили міст на підʼїзді до Лисичанська Луганської області — проїхати ним тепер зможе лише легковий транспорт.