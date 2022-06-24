Окупанти авіаударом пошкодили міст на підʼїзді до Лисичанська – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупанти авіаударом пошкодили міст на підʼїзді до Лисичанська Луганської області – проїхати ним тепер зможе лише легковий транспорт. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram, інформує УНН.
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"росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", – написав Гайдай.
Нагадаємо
Українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції, заявив в ефірі одного з телеканалів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, що наші бійці відходять у нові укріплені райони, щоб звідти вести бойові дії.
23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, ЗСУ відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили ворога відступити.