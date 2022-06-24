Окупанти авіаударом пошкодили міст на підʼїзді до Лисичанська – Гайдай

Цитата

"росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", – написав Гайдай.

Нагадаємо

Українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції, заявив в ефірі одного з телеканалів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, що наші бійці відходять у нові укріплені райони, щоб звідти вести бойові дії.

23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, ЗСУ відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили ворога відступити.