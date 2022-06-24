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Оккупанты авиаударом повредили мост на подъезде к Лисичанску – Гайдай

Оккупанты авиаударом повредили мост на подъезде к Лисичанску – Гайдай

Киев • УНН

 • 91010 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты авиаударом повредили мост на подъезде к Лисичанску Луганской области – проехать по нему теперь сможет только легковой транспорт. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск. Орки нанесли авиаудары на подъезде в Лисичанск. Поврежден мост, проехать по нему теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет", - написал Гайдай. 

Напомним

Украинским защитникам в Северодонецке придется отойти от города на другие позиции, заявил в эфире одного из телеканалов глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он объяснил, что наши бойцы отходят в новые укрепленные районы, чтобы оттуда вести боевые действия. 

23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, ВСУ отбили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили врага отступить.

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