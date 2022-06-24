ВСУ отразили штурм рф в районе южной окраины Лисичанска – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинские военные успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Рашисты начали штурмовые действия в направлении Волчояровки, боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что оккупанты нанесли авиационный удар в Лисичанском районе.
“Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщал, что российские оккупационные войска ведут наступательные действия, чтобы попытаться окружить украинские войска в Лисичанском районе и блокировать основные логистические пути.
Добавим
Российские оккупанты авиаударом повредили мост на подъезде к Лисичанску Луганской области — проехать им теперь сможет только легковой транспорт.