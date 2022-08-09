ЗСУ відбили наступи окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Збройні Сили України відбили наступ окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
На Бахмутському напрямку росіяни пішли на штурм у районі Спірного, але потрапили під кинджальний вогонь українських військових і хаотично відступили.
Також ворог намагався задіяти розвідувальні групи у районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від українських бійців противник швидко змінив свої плани та накивав п’ятами. Втрати окупантів уточнюються.
Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов.
Задля покращення тактичного положення загарбники вели наступ у напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не мали, з втратами відійшли. Росіяни мають частковий успіх в напрямку села Вершина.
На Авдіївському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Завдав авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.
Задля покращення тактичного положення росіяни вели наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мали.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 42 640 осіб, 1817 танків, 193 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.