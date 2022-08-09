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ВСУ отразили наступления оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

ВСУ отразили наступления оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 216241 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Вооруженные Силы Украины отразили наступление оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Бахмутском направлении россияне пошли на штурм в районе Спорного, но попали под кинжальный огонь украинских военных и хаотично отступили.

Также враг пытался задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения от украинских бойцов противник быстро изменил свои планы и накивал пятнами. Потери оккупантов уточняются.

Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха не имел, отошел.

Для улучшения тактического положения захватчики вели наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцевого, успеха не имели, с потерями отошли. Россияне имеют частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанес авиаудары около Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

Для улучшения тактического положения россияне вели наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Успеха не имели.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 42 640 человек, 1817 танков, 193 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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