Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42 640 окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 42 640 осіб, 1817 танків, 193 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно становлять:
-
- особового складу - близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1817 (+6),
-
- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6),
-
- артилерійських систем – 964 (+4),
-
- РСЗВ - 261 (+0),
-
- засобів ППО - 133 (+1),
-
- літаків – 223 (+0),
-
- гелікоптерів – 193 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
-
- крилатих ракет - 185 (+3),
-
- кораблів/катерів - 15 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5),
-
- спеціальної техніки - 87 (+1).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
ЗСУ за 8 серпня зупинили 10 спроб окупантів штурмувати на межі Луганщини та Донеччини.