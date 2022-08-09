Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 42 640 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1817 (+6),



бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6),



артилерійських систем – 964 (+4),



РСЗВ - 261 (+0),



засобів ППО - 133 (+1),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 193 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),



крилатих ракет - 185 (+3),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5),



спеціальної техніки - 87 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ за 8 серпня зупинили 10 спроб окупантів штурмувати на межі Луганщини та Донеччини.