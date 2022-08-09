Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42 640 оккупантов и еще один вражеский вертолет

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составляют:



личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,



танков ‒ 1817 (+6),



боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6),



артиллерийских систем – 964 (+4),



РСЗО – 261 (+0),



средств ПВО - 133 (+1),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 193 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),



крылатых ракет – 185 (+3),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5),



специальной техники – 87 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ за 8 августа остановили 10 попыток оккупантов штурмовать на границе Луганской и Донецкой областей.