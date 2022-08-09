Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 42 640 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 42 640 человек, 1817 танков, 193 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1817 (+6),
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- боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6),
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- артиллерийских систем – 964 (+4),
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- РСЗО – 261 (+0),
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- средств ПВО - 133 (+1),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 193 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
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- крылатых ракет – 185 (+3),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5),
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- специальной техники – 87 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
ВСУ за 8 августа остановили 10 попыток оккупантов штурмовать на границе Луганской и Донецкой областей.