ЗСУ успішно відбили ворожу розвідку боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Збройні сили України відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 1 липня, пише УНН.
Цитата
«Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли», - йдеться в зведенні.
Деталі
Так, за даними ГШ на Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.
На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія, йдеться в зведенні.
Нагадаємо
За даними ГШ, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА “Форпост”, вартістю 7 мільйонів доларів США.