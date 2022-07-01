ВСУ успешно отбили вражескую разведку боем в направлении Лисичанского желатинового завода
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Вооруженные силы Украины отразили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 1 июля, пишет УНН.
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«Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли», – говорится в сводке.
Детали
Так, по данным ГШ на Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиновое, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганское, Берестово, Лоскутовка, Покровское, Зайцево, Майское и Вершина. Вражеские авиационные удары зафиксированы у Клинового и Покровского.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Гуляйполе, Времовка, Угледар, Новоандреевка, Червоное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.
На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Червоный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потёмкино и Николаевка. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Дивизия, говорится в сводке.
Напомним
По данным ГШ, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПлА “Форпост”, стоимостью 7 миллионов долларов США.