Повітряні сили на Миколаївщині знищили російський БПлА “Форпост”. Вартість "пташки" - 7 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА “Форпост”, вартістю 7 мільйонів доларів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 1 липня, пише УНН.
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"У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.
Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА “Форпост”, приблизною вартістю 7 мільйонів доларів", - йдеться в зведенні.
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Також повідомляється, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.
Нагадаємо
За інформацією Генерального штабу, станом на ранок 1 липня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 750 осіб, 1577 танків, 186 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.