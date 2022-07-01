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Повітряні сили на Миколаївщині знищили російський БПлА “Форпост”. Вартість "пташки" - 7 мільйонів доларів

Повітряні сили на Миколаївщині знищили російський БПлА “Форпост”. Вартість "пташки" - 7 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 131305 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА “Форпост”, вартістю 7 мільйонів доларів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 1 липня, пише УНН.

Цитата

"У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА “Форпост”, приблизною вартістю 7 мільйонів доларів", - йдеться в зведенні.

Деталі

Також повідомляється, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.

Нагадаємо

За інформацією Генерального штабу, станом на ранок 1 липня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 750 осіб, 1577 танків, 186 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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