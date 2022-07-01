Воздушные силы в Николаевской области уничтожили российский БПлА "Форпост". Стоимость "птички" - 7 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПлА “Форпост”, стоимостью 7 миллионов долларов. Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 1 июля, пишет УНН.
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"В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия.
Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПлА “Форпост”, примерной стоимостью 7 миллионов долларов", - говорится в сводке.
Детали
Также сообщается, что украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения горючим, скоплений боевой бронированной техники и живой силы.
Напомним
По информации Генерального штаба, по состоянию на утро 1 июля потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 750 человек, 1577 танков, 186 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.