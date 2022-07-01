Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 750 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1577 (+4),



бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10),



артилерійських систем – 796 (+6),



РСЗВ - 246 (+0),



засобів ППО - 105 (+1),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 186 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4),



крилатих ракет - 143 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+1),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8),



спецтехніки - 61 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.