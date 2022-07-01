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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 750 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 750 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Київ • УНН

 • 121052 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 750 осіб, 1577 танків, 186 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1577 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10),
  • артилерійських систем – 796 (+6),
  • РСЗВ - 246 (+0),
  • засобів ППО - 105 (+1),
  • літаків – 217 (+0),
  • гелікоптерів – 186 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4),
  • крилатих ракет - 143 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8),
  • спецтехніки - 61 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.

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