Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 750 окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 750 осіб, 1577 танків, 186 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно становили:
-
- особового складу - близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1577 (+4),
-
- бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10),
-
- артилерійських систем – 796 (+6),
-
- РСЗВ - 246 (+0),
-
- засобів ППО - 105 (+1),
-
- літаків – 217 (+0),
-
- гелікоптерів – 186 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4),
-
- крилатих ракет - 143 (+0),
-
- кораблів/катерів - 15 (+1),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8),
-
- спецтехніки - 61 (+0).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.