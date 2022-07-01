Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 35 750 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине достигли уже около 35 750 человек, 1577 танков, 186 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 35 750 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1577 (+4),
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- боевых бронированных машин ‒ 3736 (+10),
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- артиллерийских систем – 796 (+6),
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- РСЗО – 246 (+0),
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- средств ПВО - 105 (+1),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 186 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
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- крылатых ракет – 143 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+1),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8),
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- спецтехники – 61 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщает, что на Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Видродження, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха не имеет.