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ЗСУ роблять все, щоб жити і навчатися в Україні: Залужний звернувся до дітей у День знань

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У День знань головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав дітей пам'ятати сучасних героїв, завдяки яким цей навчальний рік розпочався, інформує УНН.

ЗСУ роблять все, щоб жити і навчатися в Україні: Залужний звернувся до дітей у День знань

Деталі

"Наші діти рано подорослішали. Війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем. В останні пів року сигнали повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Та Збройні сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні", – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав дітей пам’ятати героїв, які зараз творять нову історію.

"Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників – захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу!" – додав Залужний.

Нагадаємо

Як зазначив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до 1 вересня, важливо, що цей навчальний рік починається, хоч і у різних умовах.

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