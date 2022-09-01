Зеленський записав звернення до школярів та студентів до 1 вересня

Цитата

"Цей навчальний рік усі починають по-різному. Хтось далеко від дому – в інших регіонах України. Хтось далеко від дому – в інших країнах. Хтось дистанційно, в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається", - зазначив Зеленський у підписі до відео.

Доповнення

У МОН представили чотири моделі навчання під час війни.