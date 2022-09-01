ВСУ делают все, чтобы жить и учиться в Украине: Залужный обратился к детям в День знаний

Детали

"Наши дети рано повзрослели. Война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением. В последние пол года сигналы воздушной тревоги заменили школьные звонки. Но Вооруженные силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал детей помнить героев, которые сейчас творят новую историю.

"Мы защищаем прежде всего вас, дорогие детки! Вы имеете уникальную возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников – защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от беды! Растайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу!" – добавил Залужный.

Напомним

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к 1 сентября, важно, что этот учебный год начинается, хоть и в разных условиях.