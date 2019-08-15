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ЗСУ передано 10 відремонтованих танків

ЗСУ передано 10 відремонтованих танків

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Харкові для потреб Збройних сил України передано 10 відремонтованих танків Т-64БВ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міноборони України.

Так, у Харкові на Державному підприємстві "Харківський бронетанковий завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", завершено регламентований ремонт та модернізацію 10 танків типу Т-64БВ для потреб ЗСУ.

Зазначається, що ще навесні поточного року ці бойові машини прибули з району проведення бойових дій на Донбасі у досить поганому стані. Протягом декількох місяців фахівці підприємства оборонно-промислового комплексу виконали вагомий обсяг робіт: відновили роботу майже усіх систем та агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння, а також встановили сучасні засоби зв’язку, апаратуру супутникової навігації і камери заднього виду.

"Танки у нас отримали друге і набагато краще "життя". Адже тепер стали більш ефективними в експлуатації, грізними та непереможними у бою", - сказав директор "Харківського бронетанкового заводу" Вячеслав Стрелець.

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Нагадаємо, "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію, завдяки якій вдалося значно розширити бойові можливості танку Т-64.

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