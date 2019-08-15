ВСУ передано 10 отремонтированных танков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Харькове для нужд Вооруженных сил Украины переданы 10 отремонтированных танков Т-64БВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минобороны Украины.
Так, в Харькове на Государственном предприятии "Харьковский бронетанковый завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", завершено регламентированный ремонт и модернизация 10 танков типа Т-64БВ для нужд ВСУ.
Отмечается, что еще весной текущего года эти боевые машины прибыли из района проведения боевых действий на Донбассе в довольно плохом состоянии. В течение нескольких месяцев специалисты предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили значительный объем работ: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и камеры заднего вида.
"Танки у нас получили вторую и гораздо лучшую "жизнь". Ведь теперь стали более эффективными в эксплуатации, грозными и непобедимыми в бою", - сказал директор "Харьковского бронетанкового завода" Вячеслав Стрелец.
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Напомним, "Львовский бронетанковый завод" наладил серийную модернизацию, благодаря которой удалось значительно расширить боевые возможности танка Т-64.