ЗС Іраку взяли під контроль три населені пункти на сході Мосула - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Підрозділи іракської армії встановили контроль над трьома населеними пунктами на сході Мосула. Про це повідомляє Anadolu, посилаючись на ЗМІ Іраку, передає УНН.
Збройні сили Іраку взяли під контроль три населених пункти на сході Мосула.
Наразі в регіоні тривають запеклі зіткнення між бойовиками терористичної організації “Ісламська держава” і силами безпеки Іраку.
Як повідомляється, через інтенсивні бойові дії за останню добу східні регіони Мосула залищили 3200 мирних жителів, здебільшого це жінки та діти.
Напередодні Міністерство у справах міграції Іраку повідомило, що з початку операції зі звільнення Мосула у табори для біженців переміщено 62 тисячі осіб.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня прем’єр міністр Іраку Хайдер аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від терористичної організації ІДІЛ.
Місто перебуває під контролем терористів з червня 2014 року.