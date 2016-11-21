ЗС Іраку взяли під контроль три населені пункти на сході Мосула - ЗМІ

Збройні сили Іраку взяли під контроль три населених пункти на сході Мосула.

Наразі в регіоні тривають запеклі зіткнення між бойовиками терористичної організації “Ісламська держава” і силами безпеки Іраку.

Як повідомляється, через інтенсивні бойові дії за останню добу східні регіони Мосула залищили 3200 мирних жителів, здебільшого це жінки та діти.

Напередодні Міністерство у справах міграції Іраку повідомило, що з початку операції зі звільнення Мосула у табори для біженців переміщено 62 тисячі осіб.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня прем’єр міністр Іраку Хайдер аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від терористичної організації ІДІЛ.

Місто перебуває під контролем терористів з червня 2014 року.