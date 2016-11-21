ВС Ирака взяли под контроль три населенных пункта на востоке Мосула - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Подразделения иракской армии установили контроль над тремя населенными пунктами на востоке Мосула. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на СМИ Ирака, передает УНН.
Вооруженные силы Ирака взяли под контроль три населенных пункта на востоке Мосула.
Сейчас в регионе продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками террористической организации "Исламское государство" и силами безопасности Ирака.
Как сообщается, из-за интенсивных боевых действий за последние сутки восточные регионы Мосула покинули 3 200 мирных жителей, в основном это женщины и дети.
Накануне Министерство по делам миграции Ирака сообщило, что с начала операции по освобождению Мосула в лагеря для беженцев переместили 62 тыс. человек.
Напомним, в ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ.
Город находится под контролем террористов с июня 2014 года.