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Зробив собі фейкову інвалідність: викрито та повідомлено про підозру топпосадовцю КМДА

Київ • УНН

 • 35570 перегляди

Перший заступник директора департаменту КМДА підробив медичні документи для отримання 2 групи інвалідності. Посадовець незаконно отримав "бронь" від призову та 170 тисяч гривень соціальних виплат.

Перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності. Протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Деталі

Як стало відомо УНН від джерел в правоохоронних органах, мова йде про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одну схему з ухилення від мобілізації у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ця довідка дозволила йому отримати "бронь" від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, які передбачені для такої групи інвалідності.

Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності,

- інформує СБУ.

Як встановило розслідування, для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема "погіршив" показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Потім фігурант передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК. Під час слідчих дій виявлено матеріали, які свідчать про фейковий характер поданих ним документів.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

- заявляє СБУ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

В СБУ зазначають, що, крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до "схеми" інших посадовців.

Директор департаменту ветеранської політики КМДА Світлий отримав фальшиву інвалідність, щоб уникнути призову27.12.24, 15:45 • 18061 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
kyivКиїв

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