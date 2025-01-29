Сделал себе фейковую инвалидность: сообщено о подозрении топ-чиновнику КГГА
Киев • УНН
Первый заместитель директора департамента КГГА подделал медицинские документы для получения 2 группы инвалидности. Чиновник незаконно получил "бронь" от призыва и 170 тысяч гривен социальных выплат.
Первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности. В течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы «частичную потерю дееспособности». Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили еще одну схему по уклонению от мобилизации в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По материалам дела, первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности,
Сообщается, что эта справка позволила ему получить «бронь» от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства, которые предусмотрены для такой группы инвалидности.
В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы «частичную потерю дееспособности»,
Как установило расследование, для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности «ухудшил» показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы.
Затем фигурант передал подделку в одну из городских больниц столицы, что стало основанием для направления заключения в МСЭК. Во время следственных действий обнаружены материалы, свидетельствующие о фейковом характере представленных им документов.
Сейчас чиновнику КГГА сообщено о подозрении по чч. 1, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
В СБУ отмечают, что, кроме того, проверяется информация о возможной причастности к «схеме» других должностных лиц.
Директор департамента ветеранской политики КГГА Светлый получил фальшивую инвалидность, чтобы избежать призыва27.12.24, 15:45 • 17753 просмотра