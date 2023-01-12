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ЗРК "С-300/400" та ЗРПК "Панцир": Свіжі супутникові знімки військового аеродрому у "Зябрівці"

Київ • УНН

 • 767232 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Військовий аналітик Конрад Музика опублікував нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці (Гомельська область, білорусь), які зробив супутник Airbus 7 січня 2023 року. Моніторингова група Беларускі Гаюн проаналізувала знімки, передає УНН.

ЗРК "С-300/400" та ЗРПК "Панцир": Свіжі супутникові знімки військового аеродрому у "Зябрівці"

Деталі

На свіжих фото можна помітити дивізіон з 9 одиниць зенітно-ракетних комплексів "С-300/400", які там знаходяться вже тривалий час, ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, які Rochan Consulting визначили як 76N6 та 64N6E.

Говорячи про радари група нагадала, що раніше у Зябрівці знаходились низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.

"Нові супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябрівка" продовжує розташовуватися база зс рф", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: білорусь передала росії під повний контроль аеродром “Зябрівка”, триває облаштування військової бази рф

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