ЗРК "С-300/400" и ЗРПК "Панцирь": Свежие спутниковые снимки военного аэродрома в "Зябровке"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Военный аналитик Конрад Музыка опубликовал новые спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке (Гомельская область, беларусь), сделанные спутником Airbus 7 января 2023 года. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн проанализировала снимки, передает УНН.
Детали
На свежих фото можно заметить дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов "С-300/400", которые там находятся уже длительное время, стоящий на насыпи грунта ЗРПК "Панцирь", грузовые машины, а также несколько радаров, которые Rochan Consulting определили как 76N6 и 64N6E.
Говоря о радарах группа напомнила, что ранее в Зябровке находились низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.
"Новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база вс рф", - говорится в сообщении.
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