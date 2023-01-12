ЗРК "С-300/400" и ЗРПК "Панцирь": Свежие спутниковые снимки военного аэродрома в "Зябровке"

Детали

На свежих фото можно заметить дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов "С-300/400", которые там находятся уже длительное время, стоящий на насыпи грунта ЗРПК "Панцирь", грузовые машины, а также несколько радаров, которые Rochan Consulting определили как 76N6 и 64N6E.

Говоря о радарах группа напомнила, что ранее в Зябровке находились низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6, радиолокатор подсветки и наводки 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

"Новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база вс рф", - говорится в сообщении.

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