Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 8:07 середи, 5 травня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Михайла Максимовича, Кайсарова та Борщагівській.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівською, Вишгородською та Семена Скляренка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича.
Рух на Північному мосту ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Патона та мосту Метро було помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та на Південному мосту можна проїхати вільно.
Довідково
Станом на 5 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол.