Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 8:07 среды, 5 мая, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Михаила Максимовича, Кайсарова и Борщаговской.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Вышгородской и Семена Скляренко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Романа Шухевича.
Движение на Северном мосту затруднено в направлении правого берега. На мосту Патона и моста Метро было заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега. На Дарницком мосту и на Южном мосту можно проехать свободно.
Справочно
По состоянию на 5 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл.